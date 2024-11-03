Sivas\'ta Bebek Cesedi Bulundu

Sivas'ta boş bir arazide bebek cesedi bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Sivas'ta sabah saatlerinde vatandaşlar, Klavuz Mahallesi Tekke Önü Sokak'ta boş bir arazide bebek cesedi buldu. Vatandaşların durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili incelemeler başlatıldı. - SİVAS
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