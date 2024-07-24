Sivas'ta Biçerdöveri Sollamak İsteyen Otomobil Kaza Yaptı: 6 Yaralı - Son Dakika
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Sivas'ta Biçerdöveri Sollamak İsteyen Otomobil Kaza Yaptı: 6 Yaralı

Sivas\'ta Biçerdöveri Sollamak İsteyen Otomobil Kaza Yaptı: 6 Yaralı

Sivas-Malatya karayolu Bostankaya geçişinde meydana gelen kazada, biçerdöveri sollamak isteyen bir otomobil, karşı şeritten gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı ve yaralılar Sivas'taki hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumları ağır.

24.07.2024 00:21
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Sivas'ta biçerdöveri sollamak isteyen otomobilin, karşı şeritten gelen araçla kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas- Malatya karayolu Bostankaya geçişinde meydana geldi. Tek şeritli yolda gerçekleşen kazada Malatya istikametine giden 60 ADN 960 plakalı KİA marka otomobil, önünde seyretmekte olan ve yolun büyük bir bölümünü kaplayan biçerdöveri sollamak isterken karşı yönden gelen 06 GTT 61 plakalı Opel marka otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan F.A.,Z.K., A.K., G.K., E.Y. ve A.Y. yaralandı. Yaralılar Sivas'taki hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Biçerdöveri Sollamak İsteyen Otomobil Kaza Yaptı: 6 Yaralı - Son Dakika

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