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Sivas'ta bir kişi evinde ölü bulundu

Sivas'ın Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan 42 yaşındaki Hüseyin Gökçen, sabah saatlerinde annesi tarafından yatağında ölü olarak bulundu. Gökçen'in ölümü şüpheli bulunurken, otopsi sonucu kesin ölüm nedeni belirlenecek. Yakınları, Gökçen'in pankreas hastası olduğunu ve ameliyat olmaktan korktuğunu söyledi. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma devam ediyor.

Sivas\'ta bir kişi evinde ölü bulundu
24.01.2024 - 13:23,  Güncelleme: 13:24
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Sivas'ta sabah saatlerinde bir kişi yaşadığı evinde ölü olarak bulundu

Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Yenidoğan Mahallesinde yaşandı. Çınar apartmanında anne ve babasıyla birlikte yaşayan 42 yaşında ki Hüseyin Gökçen, annesi tarafından yatağında ölü olarak bulundu. İhbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gökçen'in ölümü şüpheli bulundu. Gökçen'in cansız bedeni otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahısım kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından sonuçlanacağı öğrenildi. Yakınları Gökçen'in pankreas hastası olduğu ve ameliyat olması gerektiği ancak korktuğu için ameliyat olmadığı söylendi. Gökçen'in pankreasının patlaması sonucu ölmüş olabileceği değerlendiriliyor. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İHA
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Yenidoğan, Gökçen, Çınar, Sivas, Olaylar, Polisiye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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