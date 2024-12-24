Sivas\'ta Buzlu Yolda Tır Devrildi

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Sivas'ta buzlanan yolda kontrolden çıkan tır devrildi. Kazada araçtaki tonlarca hammadde tarlaya döküldü.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas- Erzincan kara yolu Sivas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan OSB'deki bir fabrikaya giden K.C. idaresindeki 50 ABC 530 çekici plakalı tır, buzlu yolda kontrolden çıkarak devrildi. Tırda bulunan yalıtım malzemesi yapımında kullanılan tonlarca hammadde ise tarlaya döküldü. 900 kilometre yol kat edip varacağı yere 3 kilometre mesafede devrilen tırda yaralanan olmazken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS