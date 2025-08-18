Sivas\'ta Dere Yatağına Düşen Araçta Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti

Sivas'ın Akıncılar ilçesi Şenbağlar köyü yakınlarındaMustafa Daşdemir (77) idaresindeki 34 VT 7778 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak köprü bariyerine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil dere yatağına düştü. Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Fadime Daşdemir (73) hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
