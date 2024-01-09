 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sivas'ta Donmak Üzereyken Bulunan Dikenli Keler Adana'ya Gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta Donmak Üzereyken Bulunan Dikenli Keler Adana'ya Gönderildi

Sivas'ın Gemerek ilçesinde Şükrü Pekyürek tarafından bulunan dikenli keler, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) ekiplerine teslim edilerek Adana'ya gönderildi. Pekyürek, canlının doğal alanına götürülmesi için jandarma ekiplerine çağrıda bulunmuş ve hayvan yetkililere teslim edilmiştir.

Sivas\'ta Donmak Üzereyken Bulunan Dikenli Keler Adana\'ya Gönderildi
09.01.2024 - 09:56,
Abone Ol

Sivas'ta Şükrü Pekyürek isimli vatandaşın donmak üzereyken bulduğu davetsiz misafir dikenli keler, geldiği Adana'ya gönderilmek üzere Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) ekiplerine teslim edildi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde Kartalkaya Sulama Tesisinde işçi olarak çalışan Şükrü Pekyürek, sulama kanalının inşaatı için Adana'dan gelen boruların içinde bulduğu tanımlayamadığı sürüngenle karşılaşmıştı. Boruların içerisinde yaklaşık 20 santimetre büyüklüğünde ki sürüngeni gören Pekyürek, canlının hareket etmediğini fark etmiş ve şantiye sahasında bulunan soba da sürüngeni ısıtarak hayatını kurtarmıştı. Pekyürek, internet üzerinde yaptığı araştırmada bulduğu canlının dikenli keler isimli sürüngen olduğunu, Türkiye'de Akdeniz bölgesinde yaşadığını öğrendi. Dikenli kelerin doğal alanında olmadığını öğrenen Pekyürek, Dikenli kelerin doğal alanına götürülmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Pekyürek'in çağrısı jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Dikenli keler Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) ekiplerine teslim edildi.

"HAYDİ ekiplerine teslim ettik"

Çağrısıyla harekete geçen Jandarma ekiplerine teşekkürlerini ileten Şükrü Pekyürek, "Gemerek ilçesinde bulduğumuz Dikenli keler isimli hayvanı Gemerek jandarma komutanlığına bağlı HAYDİ ekiplerine teslim ettik. Kendilerine çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kartalkaya, Gemerek, Adana, Sivas, Kurtarma, Hayvanlar, Çevre, Doğa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Donmak Üzereyken Bulunan Dikenli Keler Adana'ya Gönderildi - Son Dakika


10:00
Tuğba Ekinci Özel Hayatı Hakkında Çarpıcı Açıklamalar Yaptı Tuğba Ekinci Özel Hayatı Hakkında Çarpıcı Açıklamalar Yaptı
09:46
Ekvador'da Uyuşturucu Çetesi Lideri Cezaevinden Kaçtı, Olağanüstü Hal İlan Edildi Ekvador'da Uyuşturucu Çetesi Lideri Cezaevinden Kaçtı, Olağanüstü Hal İlan Edildi
09:41
'22 yıldır AK Parti'ye oy vermedim' demişti! Erdoğan'ın aday gösterdiği eski CHP'li vekil Aydın Ayaydın'dan eleştirilere yanıt "22 yıldır AK Parti'ye oy vermedim" demişti! Erdoğan'ın aday gösterdiği eski CHP'li vekil Aydın Ayaydın'dan eleştirilere yanıt
09:02
Bomba iddia! Partililerden tam yetki isteyen Akşener seçimi ''kazanamazsa'' görevi bırakacak Bomba iddia! Partililerden tam yetki isteyen Akşener seçimi ''kazanamazsa'' görevi bırakacak
08:32
ABD'de hakime saldıran sanık için özel tedbir! Duruşmaya maske, eldiven ve zincirle getirildi ABD'de hakime saldıran sanık için özel tedbir! Duruşmaya maske, eldiven ve zincirle getirildi
08:30
Adada benzeri görülmemiş olay! Survivor ekibine polis operasyonunun perde arkası ortaya çıktı Adada benzeri görülmemiş olay! Survivor ekibine polis operasyonunun perde arkası ortaya çıktı
08:23
Fatih Camii'ndeki saldırının görüntüsü ortaya çıktı Fatih Camii'ndeki saldırının görüntüsü ortaya çıktı
08:01
İsrail ordusuna büyük şok! Rehine kurtarmaya girdikleri binadan cansız bedenleri çıkarıldı İsrail ordusuna büyük şok! Rehine kurtarmaya girdikleri binadan cansız bedenleri çıkarıldı

Son Dakika
10:00 Tuğba Ekinci Özel Hayatı Hakkında Çarpıcı Açıklamalar Yaptı
09:46 Ekvador'da Uyuşturucu Çetesi Lideri Cezaevinden Kaçtı, Olağanüstü Hal İlan Edildi
09:41 "22 yıldır AK Parti'ye oy vermedim" demişti! Erdoğan'ın aday gösterdiği eski CHP'li vekil Aydın Ayaydın'dan eleştirilere yanıt
09:02 Bomba iddia! Partililerden tam yetki isteyen Akşener seçimi ''kazanamazsa'' görevi bırakacak
08:32 ABD'de hakime saldıran sanık için özel tedbir! Duruşmaya maske, eldiven ve zincirle getirildi
08:30 Adada benzeri görülmemiş olay! Survivor ekibine polis operasyonunun perde arkası ortaya çıktı
08:23 Fatih Camii'ndeki saldırının görüntüsü ortaya çıktı
08:01 İsrail ordusuna büyük şok! Rehine kurtarmaya girdikleri binadan cansız bedenleri çıkarıldı
07:51 Fatih Camii'ndeki saldırının kan donduran detayları! İmamı, boğazı dahil 3 yerinden bıçaklamış
06:55 Brezilya'da turistleri taşıyan otobüs kamyonla çarpıştı: 25 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 10:28:40. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta Donmak Üzereyken Bulunan Dikenli Keler Adana'ya Gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement