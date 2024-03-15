Sivas'ta "Forex yatırımı" vaadiyle bir kişiyi 236 bin lira dolandıran 7 şüpheliden 3'ü tutuklanarak ceza evine gönderildi. Dolandırıcılıktan elde ettikleri paralarla lüks bir yaşam süren şahısların 6 şahsı daha yaklaşık 500 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bilişim sistemleri banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçu kapsamında operasyon düzenlendi. Kullanıcıların instagram ve facebook hesaplarına "link" yollayarak ele geçirilen hesaplar üzerinden "Forex kazanç" adı altında dekont paylaşıp Sivas'ta yaşayan bir şahsı 236 bin lira dolandıran ve dolandırıcılık yaparak elde edilen gelirler lüks bir yaşam sürdüğü belirlenen 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak Mersin, Adana ve Batman illerinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon neticesinde 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İncelemelerin ardından şahısların "Forex Yatırım Kazancı" yöntemi ile 6 şahsı daha yaklaşık 500 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı. Yakalanan şüpheli şahıslar bilişim sistemleri banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçu kapsamında işlem yapıldı. Mahkemeye sevk edilen şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS
Son Dakika › 3.Sayfa › Sivas'ta Forex Dolandırıcıları Tutuklandı - Son Dakika
Adıyaman'da meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde çalıştığı iş yerinde eski erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürülen 17 yaşındaki Ömür Arslan, memleketi Denizli'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi ve yakınlarının katıldığı törende, genç kıza giymek nasip olmayan duvağı tabutunun üzerine örtüldü.
Sivas merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan dolandırıcılık faaliyetleriyle 500 bin lira dolandıran şüpheliler, Mersin, Adana ve Batman'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde trafik uygulamasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan ehliyetsiz bir sürücü, polis tarafından darp edildi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, polis hakkında soruşturma başlatıldı. Sürücüye ve babasına para cezası kesildi. Aile, polis memurundan şikayetçi oldu ve idari soruşturma başlatıldı.
Bilecik-Bozüyük karayolunda seyreden bir tırın dorsesinden düşen camlar nedeniyle trafik akışı durdu. Cam kırıkları temizlendikten sonra trafik tekrar normale döndü. Olayda yaralanan olmadı.
Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kent merkezinde yakalandı. Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Ataşehir'de trafikte yol verme anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İki sürücü arasındaki kavga, bir aracın kamerasına anbean yansıdı. Kavgayı gören yakıt istasyonu görevlileri ve diğer sürücülerin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde çalıştığı iş yerinde eski erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürülen 17 yaşındaki Ömür Arslan, memleketi Denizli'de tabutuna örtülen duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı. Olayda hayatını kaybeden iki gencin daha önce beraber çalıştıkları ve Ömür Arslan'ın iş yerini değiştirdikten sonra ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü belirtildi. Cenaze töreninde duvağı tabutunun üzerine örtülen genç kızın ailesi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
Eyüpsultan'da ATV aracı arızası ile uğraşırken Eylem Tok'un oğlunun ehliyetsiz şekilde kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin kuzeni Anıl Aci kuzenin ölümünden 10 gün sonra Silivri TEM'de emniyet şeridinde arızalanan otomobiline bakarken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası kamyon sürücüsü serbest bırakılırken Aci ailesi oğulları için adalet istediğini söyledi.
Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin babası Bülent Cihantimur, yazılı bir açıklama yaparak oğlunun Türkiye'ye gelip adalet önünde hesap vermesi gerektiğini belirtti. Cihantimur, Eylem Tok'un telefonlarını açmadığını öne sürdü ve tüm olanlardan dolayı üzgün olduğunu ifade etti.
Çanakkale'nin Eceabat-Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun alabora olması sonucu 7'si çocuk olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş ve 2 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmıştır. Gelişmeler hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 6 aylık Uraz ile 6 yaşındaki Karya Sandık kardeşlerin hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklanan ilaç firmasının sahibi H.K.'nin yargılanması tamamlandı. H.K., 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay, evin haşerelere karşı ilaçlanmasının ardından meydana gelmişti. H.K., taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sandık ailesinin karara itiraz edeceği belirtildi.
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