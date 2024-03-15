Sivas'ta Forex Dolandırıcıları Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sivas'ta Forex Dolandırıcıları Tutuklandı

Sivas\'ta Forex Dolandırıcıları Tutuklandı

Sivas'ta Forex yatırımı vaadiyle bir kişiyi 236 bin lira dolandıran 7 şüpheliden 3'ü tutuklanarak ceza evine gönderildi. Dolandırıcılıktan elde ettikleri paralarla lüks bir yaşam süren şahısların 6 şahsı daha yaklaşık 500 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı.

15.03.2024 15:25  Güncelleme: 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta "Forex yatırımı" vaadiyle bir kişiyi 236 bin lira dolandıran 7 şüpheliden 3'ü tutuklanarak ceza evine gönderildi. Dolandırıcılıktan elde ettikleri paralarla lüks bir yaşam süren şahısların 6 şahsı daha yaklaşık 500 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bilişim sistemleri banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçu kapsamında operasyon düzenlendi. Kullanıcıların instagram ve facebook hesaplarına "link" yollayarak ele geçirilen hesaplar üzerinden "Forex kazanç" adı altında dekont paylaşıp Sivas'ta yaşayan bir şahsı 236 bin lira dolandıran ve dolandırıcılık yaparak elde edilen gelirler lüks bir yaşam sürdüğü belirlenen 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak Mersin, Adana ve Batman illerinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon neticesinde 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İncelemelerin ardından şahısların "Forex Yatırım Kazancı" yöntemi ile 6 şahsı daha yaklaşık 500 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı. Yakalanan şüpheli şahıslar bilişim sistemleri banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçu kapsamında işlem yapıldı. Mahkemeye sevk edilen şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Forex, Sivas, Dolandırıcılık, Cezaevi, Suç, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Forex Dolandırıcıları Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:10 Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu
15:23 Erdoğan, CHP’yi para sayma videosu üzerinden eleştirdi: Bu oyun iyice kirlendi, milletimiz hesabını sandıkta soracak Erdoğan, CHP'yi para sayma videosu üzerinden eleştirdi: Bu oyun iyice kirlendi, milletimiz hesabını sandıkta soracak
15:08 Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde Ak Parti’den 4 belediye ve 35 ilçe istediğini açıkladı Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde Ak Parti'den 4 belediye ve 35 ilçe istediğini açıkladı
15:05 Firari sürücünün ünlü cerrah babasının ilk ifadesi ortaya çıktı Firari sürücünün ünlü cerrah babasının ilk ifadesi ortaya çıktı
10:59 Çanakkale’de mülteci botu battı 7’si çocuk 22 kişi hayatını kaybetti Çanakkale'de mülteci botu battı! 7'si çocuk 22 kişi hayatını kaybetti
16:06 Kuş Uçuşu dizisi 3. sezonuyla final yapıyor Kuş Uçuşu dizisi 3. sezonuyla final yapıyor
15:39 Yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, nadir görülen rahatsızlıkla mücadele ediyor Yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, nadir görülen rahatsızlıkla mücadele ediyor
15:26 UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final kuraları çekildi UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi
15:10 Tır şoförü yük boşaltırken elektrik akımına kapılarak can verdi Tır şoförü yük boşaltırken elektrik akımına kapılarak can verdi
15:04 A Millî Takımımızın Macaristan ve Avusturya maçları aday kadrosu belli oldu A Millî Takımımızın Macaristan ve Avusturya maçları aday kadrosu belli oldu
15:01 Armağan Çağlayan’dan zeytinyağı fiyatlarına tepki Armağan Çağlayan'dan zeytinyağı fiyatlarına tepki
14:51 Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final kuraları çekildi Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2024 16:20:52. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta Forex Dolandırıcıları Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement