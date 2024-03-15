Sivas\'ta Forex Dolandırıcıları Tutuklandı

3.Sayfa

Sivas'ta "Forex yatırımı" vaadiyle bir kişiyi 236 bin lira dolandıran 7 şüpheliden 3'ü tutuklanarak ceza evine gönderildi. Dolandırıcılıktan elde ettikleri paralarla lüks bir yaşam süren şahısların 6 şahsı daha yaklaşık 500 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bilişim sistemleri banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçu kapsamında operasyon düzenlendi. Kullanıcıların instagram ve facebook hesaplarına "link" yollayarak ele geçirilen hesaplar üzerinden "Forex kazanç" adı altında dekont paylaşıp Sivas'ta yaşayan bir şahsı 236 bin lira dolandıran ve dolandırıcılık yaparak elde edilen gelirler lüks bir yaşam sürdüğü belirlenen 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak Mersin, Adana ve Batman illerinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon neticesinde 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İncelemelerin ardından şahısların "Forex Yatırım Kazancı" yöntemi ile 6 şahsı daha yaklaşık 500 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı. Yakalanan şüpheli şahıslar bilişim sistemleri banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçu kapsamında işlem yapıldı. Mahkemeye sevk edilen şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS