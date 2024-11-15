Sivas'ta Gar'da Bomba Paniği

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Yüksek Hızlı Tren garında bomba paniği

SİVAS - Sivas'ta bir şahsın Yüksek Hızlı Trene yetişmeye çalışırken garda unuttuğu çanta paniğe neden oldu. Babası ile kızının telefon konuşması ise dinleyenleri gülümsetti.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas tarihi tren garı önünde gerçekleşti. Gar önünde bulunan bez çanta vatandaşların dikkatini çekti. Durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemini alarak bomba imha uzmanı ekiplerini çağırdı. Yapılan incelemede bez çantanın içerisinde gıda olduğu anlaşıldı. Olayın, Yüksek Hızlı Tren ile İstanbul'a gidecek olan S.K'nın trene yetişebilmek için acele davranınca elindeki bez çantayı gar önünde unuttuğu anlaşıldı. Çantayı almak için olay yerine gelen baba Abdurrahman Arı'nın kızı S.K. ile olan telefon görüşmesi ise şahit olanları gülümsetti.