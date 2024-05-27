Sivas'ta hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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Sivas'ta hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

Sivas\'ta hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç orta refüje çarptıktan sonra ters döndü, kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Sivas-Erzincan Karayolu Kılavuz kavşakta meydana geldi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

27.05.2024 20:45
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Sivas'ta hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

SİVAS - Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç orta refüje çarptıktan sonra ters döndü, kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Sivas- Erzincan Karayolu Kılavuz kavşakta meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 09 ACT 250 plakalı Fiat marka hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptıktan sonra ters döndü. Kazada Ş.E., K.K.S. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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