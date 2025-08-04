Sivas\'ta İki Ayrı Trafik Kazası: 4 Yaralı

Sivas'ta aynı saatlerde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilk kaza Sivas- Kayseri karayolu Karagömlek köyü mevkiinde meydana geldi. E.B. idaresindeki 60 AAE 193 plakalı tır, E.K. idaresindeki 58 TK 077 plakalı traktöre çarptı. Kazada traktör sürücüsü E.K. ağır yaralanırken, araçtaki B.K. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

İkinci kaza ise Keçili köyü mevkiinde meydana geldi. Sivas istikametine seyreden M.Ç. yönetimindeki 58 AGA 493 plakalı Fiat marka kamyonet, M.A. yönetimindeki 41 ABN 733 plakalı Fiat marka otomobille çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı. Otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS