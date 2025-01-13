Sivas'ta Jandarma 50 Şüpheliyi Yakalandı - Son Dakika
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Sivas'ta Jandarma 50 Şüpheliyi Yakalandı

Sivas İl Jandarma, bir hafta içinde 50 şüpheliyi yakaladı; çeşitli suçlarda ruhsatlı silahlar ele geçirildi.

13.01.2025 12:52
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Sivas İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bir hafta içerisinde 50 şüpheliyi yakaladı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Asayiş, kaçakçılık, siber suçlar, göçmen kaçakçılığı ve trafik konularında kent genelinde çalışma yapan ekipler kanunsuzluğa geçit vermiyor. 06 Ocak ve 12 Aralık tarihleri arasında il genelinde yapılan çalışmalarda 61 olaya karışan 50 şüpheli şahıs yakalandı. Asayiş suçlarından yapılan aramalarda; 2 adet tabanca, 5 adet tabanca şarjörü, 8 adet tabanca mühimmatı ve 5 adet av tüfeği 20 adet av tüfeği mühimmatı ile ele geçirildi. Aynı dönem içerisinde İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından icra edilen devriye faaliyetlerinde UYAP ve KİHBİ sisteminden 39 bin 381 şahıs ve 16 bin 301 araç sorgulandı. Yapılan UYAP sorgusunda 10 şahıs, ASAL sorgusunda 72 şahıs olmak üzere toplamda 82 şahıs yakalandı. Kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde; 14 olayda 15 şahsa işlem yapılırken ifadelerinin alınmasının ardından şüpheli şahıslar serbest bırakıldı. Yapılan çalışmalarda; 12 gram kubar esrar, 18 gram skunk, 31 gram metamfetamin, 240 paket kaçak sigara ve 804 adet muhtelif tekstil malzemesi ele geçirildi. 195 yabancı uyruklu şahısa ise GBT sorgusu yapıldı. Trafik yönünden il genelinde 4 bin 75 şahıs ve 4 bin 25 araç sorgulanırken 112 araca toplam 554 bin 272 TL idari para cezası kesildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Jandarma 50 Şüpheliyi Yakalandı - Son Dakika

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