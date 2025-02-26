Sivas'ta Jandarma Operasyonu: 16 Şüpheli Yakalandı

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Sivas'ta jandarma ekiplerinin 17-23 Şubat tarihleri arasında yaptığı operasyon ve uygulamalarda 13 asayiş olayına karışan 16 şüpheli ile aranan 56 şahıs yakalandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17-23 Şubat tarihleri arasında il genelinde meydana gelen 13 asayiş olayına müdahale ederken, olaylara karışan 16 şüpheli yakalandı. Asayiş suçlarına yönelik çalışmalarda yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca ile 1 adet av tüfeği ele geçirildi. İlçe Jandarma Komutanlıklarınca icra edilen devriye faaliyetlerinde ise 31 bin 352 şahıs ve 11 bin 344 araç sorgulandı. Aranması bulunan toplam 56 şahıs yakalandı. Trafik denetimlerinde de 3 bin 130 şahıs ve 3 bin 109 araç sorgulandı. 65 araç sürücüsü ile 52 araca idari para cezası uygulanırken, 26 araç trafikten men edildi. - SİVAS