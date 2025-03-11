Sivas'ta Jandarma Operasyonu: 26 Şahıs Yakalandı

Sivas'ta jandarma ekiplerinin 03-09 Mart tarihleri arasında yaptığı operasyon ve uygulamalarda 47 asayiş olayına karışan 26 şahıs yakalandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 03-09 Mart tarihleri arasında il genelinde meydana gelen 47 asayiş olayına müdahale ederken, olaylara karışan 26 şüpheli yakalandı. Asayiş suçlarına yönelik çalışmalarda yapılan aramalarda 2 adet tabanca, 2 adet şarjör ile 15 adet tabanca mühimmatı ele geçirildi. İlçe Jandarma Komutanlıklarınca icra edilen devriye faaliyetlerinde ise 40 bin 320 şahıs ve 15 bin 820 araç sorgulandı. Aranması bulunan toplam 90 şahıs yakalandı. Trafik denetimlerinde de 3 bin 912 şahıs ve 3 bin 875 araç sorgulandı. 38 araç sürücüsü ile 48 araca idari para cezası uygulanırken, 20 araç trafikten men edildi. Kaçakçılıkla mücadele ile alakalı yapılan çalışmalarda 4 gram kubar esrar, 2 bin 930 paket kaçak sigara ve 22 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olaylarla alakalı 3 şahıs hakkında işlem yapıldı. - SİVAS