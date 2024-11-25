Sivas\'ta Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

3.Sayfa

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı durma noktasına getirdi, 829 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; kar yağışı nedeniyle Sivas- Malatya karayolu trafiğe kapandı. Kangal- Hekimhan arasındaki Abdalboğan mevkiinde yaklaşık 150 araç ve 350 vatandaş mahsur kaldı. Mahsur kalanları kurtarmak için ekipler çalışma başlattı. İmranlı-Kızıldağ mevkiinde ise ağır tonajlı araçlar bekletilirken, küçük araçların kontrollü bir şekilde geçişlerine izin veriliyor. Şehirlerarası diğer güzergahlarda ise vatandaşlar dinlenme tesisleri, karakollar ve kamu misafirhanelerinde ağırlanıyor. Vatandaşların yeme-içme ihtiyaçları kumanya desteğiyle karşılanıyor.

Yoğun kar yağışından hayvanlar da etkilendi

Gürün ilçesine bağlı Kındıralık köyünde, 600 küçükbaş hayvan yaylada açık arazide mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler, hayvanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kriz merkezi çalışmaları sürüyor

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek başkanlığında oluşturulan kriz merkezinde, kapalı yolların durumu ve mahsur kalan vatandaşların tahliye süreci yakından takip ediliyor. Karayolları, İl Özel İdaresi, AFAD, jandarma ve emniyet ekipleri, koordineli bir şekilde yol açma ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor. - SİVAS