Sivas'ta Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sivas'ta Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Sivas\'ta Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 829 köy yolu kapandı, 150 araç mahsur kaldı. Ekipler kurtarma çalışıyor.

25.11.2024 00:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı durma noktasına getirdi, 829 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; kar yağışı nedeniyle Sivas- Malatya karayolu trafiğe kapandı. Kangal- Hekimhan arasındaki Abdalboğan mevkiinde yaklaşık 150 araç ve 350 vatandaş mahsur kaldı. Mahsur kalanları kurtarmak için ekipler çalışma başlattı. İmranlı-Kızıldağ mevkiinde ise ağır tonajlı araçlar bekletilirken, küçük araçların kontrollü bir şekilde geçişlerine izin veriliyor. Şehirlerarası diğer güzergahlarda ise vatandaşlar dinlenme tesisleri, karakollar ve kamu misafirhanelerinde ağırlanıyor. Vatandaşların yeme-içme ihtiyaçları kumanya desteğiyle karşılanıyor.

Yoğun kar yağışından hayvanlar da etkilendi

Gürün ilçesine bağlı Kındıralık köyünde, 600 küçükbaş hayvan yaylada açık arazide mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler, hayvanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kriz merkezi çalışmaları sürüyor

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek başkanlığında oluşturulan kriz merkezinde, kapalı yolların durumu ve mahsur kalan vatandaşların tahliye süreci yakından takip ediliyor. Karayolları, İl Özel İdaresi, AFAD, jandarma ve emniyet ekipleri, koordineli bir şekilde yol açma ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Acil Durum, 3-sayfa, Ulaşım, Yaşam, Dünya, sivas, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:37 Antalya Havalimanı’na iniş yapan yolcu uçağında yangın Antalya Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağında yangın
20:54 İstanbul’daki aile katliamında yeni detaylar Kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış İstanbul'daki aile katliamında yeni detaylar! Kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış
19:52 Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı
19:14 İstanbul’da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
16:53 27 ilimizde eğitime kar engeli 27 ilimizde eğitime kar engeli
12:15 Zeydan Karalar, Anıtkabir’e giderken kar yağışı nedeniyle yolda kaldı Zeydan Karalar, Anıtkabir'e giderken kar yağışı nedeniyle yolda kaldı
12:02 Tunceli’ye kayyum atanan Tekbıyıkoğlu, X hesabındaki “Dersim“ ifadesini değiştirdi Tunceli'ye kayyum atanan Tekbıyıkoğlu, X hesabındaki "Dersim" ifadesini değiştirdi
11:26 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor
11:22 İstanbul’da camilerde vatandaşları soyan şüpheli suçüstü yakalandı İstanbul'da camilerde vatandaşları soyan şüpheli suçüstü yakalandı
10:53 Bedri Usta’nın kardeşinin rezidanstaki sır ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı Bedri Usta'nın kardeşinin rezidanstaki sır ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
10:46 Konya’yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli Konya'yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli
10:28 Çin’in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi
10:09 Kim Milyoner Olmak İster’de Oktay Kaynarca’yı şaşkına çeviren istek Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı şaşkına çeviren istek
09:53 Arnavutköy’de iki çocuk kuru sıkı tabancayla sokakta terör estirdi Arnavutköy'de iki çocuk kuru sıkı tabancayla sokakta terör estirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 02:00:19. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.