Kartalkaya'nın ardından bir otelde daha patlama: Yaralılar var - Son Dakika
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Kartalkaya'nın ardından bir otelde daha patlama: Yaralılar var

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Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin de yaralandığı otel yangını faciasının ardından Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde bulunan bir otelde de patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

21.01.2025 11:21  Güncelleme: 12:20
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Sivas'ın Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde Buruciye AŞ'ye ait bir otelin alt katında bulunan kadın kayak sporcularının dinlenme odasında henüz belirlenemeyen nedenle küçük çaplı bir patlama meydana geldi. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta kayak merkezindeki otelde patlama: 1'i ağır 4 yaralı

SPORCULAR YARALANDI

Patlamada antrenörler Kibar Genç ve Nihan Erdiler ile kayak sporcuları Buse Dilara Yalman ve Beril Çevik yaralandı. Yaralılardan Genç ambulans helikopterle, diğer yaralılar ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sivas'ta kayak merkezindeki otelde patlama: 1'i ağır 4 yaralı

VALİLİK: PATLAMANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, kadın kayak sporcularının dinlenme odasında nedeni henüz bilinmeyen küçük çaplı bir patlama meydana geldiği, 2 kayak sporcusu ile 1 antrenörün hafif şekilde, 1 antrenörün ise elinde ve yüzünde ikinci derece yanıklar olacak şekilde yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, "Yaralılar ambulans helikopter ve diğer ambulanslarla il merkezinde bulunan hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanılmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Otelde de herhangi bir yangın çıkmamıştır. Patlamanın nedeni ile ilgili jandarma olay yeri inceleme ekiplerimizce tahkikata başlanmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Kartalkaya\'nın ardından bir otelde daha patlama: Yaralılar var
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kartalkaya'nın ardından bir otelde daha patlama: Yaralılar var - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • DORUĞUN GERZESİ:
    ne oluyor ya ucaklar dusuyor kayak merkezleri patliyor yaniyor . 2 0 Yanıtla
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