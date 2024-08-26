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Sivas'ta korkutan yangın: Ekipler seferber oldu

Yıldızeli'deki örtü yangını ekipleri alarma geçirdi, geniş bir alana yayılan yangın kontrol altına alındı

SİVAS - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde çıkan örtü yangını ekipleri alarma geçirdi. Geniş bir alana yayılan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yusufoğlan köyü sınırları içerisinde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle çıkan örtü yangını rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, İtfaiye, Jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Bazı ağaçların da zarar gördüğü yangını soğutma çalışmaları sürüyor.