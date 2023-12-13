Sivas\'ta mahsur kalan dağ keçisi kurtarıldı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine inen dağ keçisi bir binanın kazan dairesinde mahsur kaldı. Keçiyi fark eden hayvansever vatandaşlar keçiyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yerleşim yerlerine kadar inen dağ keçisi görenlerin dikkatini çekti. Aç kaldığı için şehre indiği düşünülen dağ keçisi Cami-i Kebir Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın kazan dairesine girdi. Fark edilmeyerek kapının kapatılmasıyla dağ keçisi kazan dairesinde mahsur kaldı. Gelen sesler sonra dağ keçisinin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, kapıyı açarak onu kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - SİVAS