Sivas'ta Motosikletli Genç Polisle Tartıştı

Sivas\'ta Motosikletli Genç Polisle Tartıştı
26.09.2025 16:32
Sivas\'ta Motosikletli Genç Polisle Tartıştı
15 yaşındaki motosikletli genç, polise evrak vermek istemedi, tartışma sonrası yumruk attı.

Sivas'ta genç bir motosiklet sürücüsü kendini durdurup evrak isteyen polisle önce tartıştı sonra yumruk attı.

SÜRÜCÜ, POLİS MEMURUNA YUMRUK ATTI

Sivas'ta 4 Eylül Sanayi Sitesi içerisinde yaşanan olayda, trafik polisi tarafından durdurulan 15 yaşlarındaki bir motosiklet sürücüsü, iddiaya göre kendisinden evrak isteyen memura mukavemet gösterdi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda gencin polis memuruna yumruk kaldırdığı görüldü. Esnaf tarafından polis memuru gencin yanından uzaklaştırılmak istendi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

İddiaya göre, bu arada küfürleşme yaşandı. Tekrar gencin yanına giden memur motosiklete tekme atarken gençte memura yumrukla saldırdı. Olay yerine çağrılan asayiş ekiplerinin gelmesi ile olay kontrol altına alındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Genç hakkında polise mukavemet suçlamasıyla işlem başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan, memur hakkında da idari inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

