Sivas\'ta öğretmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 2\'si ağır 14 yaralı

Sivas'ta öğretmenleri taşıyan minibüs kazaya karıştı. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

ÖĞRETMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS KAZA YAPTI

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas'a bağlı Çeltek köyü yakınlarında gerçekleşti. Yıldız beldesinden Sivas istikametine gitmekte olan ve içerisinde öğretmenler bulunan 48 ATY 416 plakalı minibüs ile karşı istikametten gelmekte olan 58 AEJ 663 plakalı otomobil çarpıştı.

1 ÖLÜ, 14 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 14 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.