Sivas\'ta okulda temizlik malzemesinden yayılan koku 3 öğrenciyi hastanelik etti

Sivas'ta Başöğretmen Atatürk Ortaokulu'nda temizlik sırasında temizlik malzemelerinden yayılan koku paniğe neden oldu. Öksürük şikayeti yaşadıklarını iddia eden 3 öğrenci ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, okul tedbir amacıyla tahliye edildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Başöğretmen Atatürk Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre temizlik personelinin tuz ruhu ile çamaşır suyunu karıştırması sonucu ortaya çıkan kimyasal gaz okul içerisinde yayıldı. Gazdan etkilendiği değerlendirilen 3 öğrenci öksürük şikayeti yaşadı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, tedbir amaçlmı öksürük şikayeti bulunan 3 öğrenciyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Sınıflar tedbiden boşaltılırken, itfaiye ekipleri de bölgede inceleme ve gerekli kontrolleri gerçekleştirmek üzere çalışma başlattı. Yapılan ilk incelemede insan sağlığını tehdit edebilecek herhangi bir gaz ve kokuya rastlanılmadı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.