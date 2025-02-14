Sivas'ta Terör Propagandası Yapan Şahıs Tutuklandı

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Sivas'ta terör örgütü propagandası yapan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DHKP/C terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan operasyonda M.E. isimli şahıs, terör örgütü propagandası yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sivas E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - SİVAS