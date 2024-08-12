Sivas'ta Trafik Denetimleri: 111 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

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Sivas'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 111 araç sürücüsüne 370 bin lira idari para cezası kesilirken 38 araç ise trafikten men edildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 05-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalara ilişkin bülten yayınladı. Yayınlanan bültene göre, il genelinde meydana gelen 152 olayda 81 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 500 paket kaçak sigara, 14 gram kubar esrar, 10 gram skunk ve 4 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Bu olaylarla ilgili 13 şahıs hakkında işlem başlatıldı. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede de önemli adımlar atıldı. 75 yabancı uyruklu şahsın GBT sorgusu yapıldı ve toplam 340 bin 641 TL idari para cezası uygulandı. İki ayrı göçmen kaçakçılığı olayında 3 organizatör yakalanırken, bunlardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 düzensiz göçmen ise Kilis ve Kayseri Geri Gönderme Merkezlerine teslim edildi. Trafik güvenliği çalışmalarında ise yapılan denetimlerde 111 araca toplam 370 bin 358 TL idari para cezası uygulandı ve 38 araç trafikten men edildi. - SİVAS