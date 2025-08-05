Sivas\'ta Trafik Kazaları: 4 Ölü, 8 Yaralı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kazaların ardından Sivas Numune Hastanesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne giderek yaralıları ziyaret etti ve yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

Şimşek hastane çıkışı yaptığı açıklamada, "Kazanın hemen akabinde tüm ekiplerimiz, AFAD, trafik, ambulans ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Yaralı vatandaşlarımız kara ve hava ambulanslarımızla çevre hastanelere nakledildi. Şu anda tedavileri Numune Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ediyor. Maalesef Suşehri Geminbeli mevkiinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün yaptığı tek taraflı kazada 4 vatandaşımızı kaybettik." Dedi.

Şimşek sabah saatlerinde Sivas- Erzincan karayolu Tödürge köyü yakınlarında da ikinci bir trafik kazası meydana geldiğini ifade edip, şunları söyledi. "Zara Tödürge Gölü civarında meydana gelen kazada ise 8 vatandaşımız yaralandı. Neyse ki hayati tehlikeleri yok. Tedavileri şu anda hastanemizde sürüyor. Ben tüm yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." - SİVAS