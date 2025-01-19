Sivas\'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Sivas'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüje çıktı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi Sultanşehir bulvarında meydana geldi. Sivas'tan Erzincan istikametine doğru seyir halinde olan M.D. (36) idaresindeki 58 AEP 031 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıktı. M.D. ve araçta bulunan yolcu M.A. (37) yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü M.D.'nin ağır yaralı olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS