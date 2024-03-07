Sivas'ta trafik kazası: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sivas'ta trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Sivas\'ta trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Sivas-Ankara karayolu Kılavuz kavşakta meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin diğerine arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

07.03.2024 10:26  Güncelleme: 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas- Ankara karayolu Kılavuz kavşakta meydana geldi. E.T. idaresindeki 58 HG 245 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde bulunan H.U. idaresindeki 34 FK 5931 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza bir sürücü ile araç içerisinde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Sivas, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta trafik kazası: 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Balıkesir'de Asayiş Uygulamasında 15 Şüpheli Yakalandı
    11:37 Balıkesir'de Asayiş Uygulamasında 15 Şüpheli Yakalandı

    Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamalar sonucunda 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet tüfek, 30 adet kartuş ve 3 adet uçaksavar fişeği, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

  • İstanbul'da trafik kazasında bir kişiyi öldüren oğlunu Mısır'a kaçıran anne Türkiye'ye dönmek için şart koştu
    11:29 İstanbul'da trafik kazasında bir kişiyi öldüren oğlunu Mısır'a kaçıran anne Türkiye'ye dönmek için şart koştu

    İstanbul'da trafik kazasında bir kişiyi öldüren, 4 kişiyi de yaralayan 17 yaşındaki oğlunu Mısır'a kaçıran Eylem Tok, Türkiye'ye dönmek için şart koştu. Anne Eylem Tok, oğlunun pırıl pırıl bir çocuk olduğunu ve onu korumak zorunda olduğunu belirtti. Türkiye'ye dönmek istediğini ancak çocuğunun güvende olmasını ve adil bir şekilde yargılanmasını istediğini söyledi.

  • Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da aralarında bulunduğu 21 kişi dolandırıldı
    11:27 Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da aralarında bulunduğu 21 kişi dolandırıldı

    Banka şube müdürü Seçil Erzan ile birlikte 7 sanık, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera'nın da ifade vereceği duruşmada hakim karşısına çıkacak. Sanıklar hakkında 252 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

  • Rus Ordusu, Yunanistan Başbakanı'nın Odessa Ziyareti Sırasında Saldırı Düzenledi
    11:23 Rus Ordusu, Yunanistan Başbakanı'nın Odessa Ziyareti Sırasında Saldırı Düzenledi

    Rus ordusu, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in Odessa ziyareti sırasında kente düzenlediği saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Miçotakis, saldırıdan sonra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşerek iş birliği çağrısında bulundu.

  • Adapazarı ilçesinde bankamatiklerin ekranları parçalandı
    11:14 Adapazarı ilçesinde bankamatiklerin ekranları parçalandı

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından iki bankaya ait bankamatiklerin ekranları parçalandı. Olay sonucunda bankamatikler hizmet veremez hale geldi ve polis konuyla ilgili çalışma başlattı.

  • Aksaray'da Kadına Şiddetle Mücadele: Jandarma Ekipleri KADES Eğitimi Veriyor
    11:14 Aksaray'da Kadına Şiddetle Mücadele: Jandarma Ekipleri KADES Eğitimi Veriyor

    Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla köy köy gezen ekipleriyle kadınlarla buluşarak Kadın Destek Uygulaması (KADES) eğitimi veriyor. Jandarma ekipleri, KADES'in nasıl indirileceği ve kullanılacağı hakkında bilgiler verirken, erkeklerle de temel bilgilendirme ve farkındalık oluşturma eğitimleri düzenliyor. Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

  • Kılıçdaroğlu, Bayraktar'a hakaret davasında mütalaa hazırlanacak
    11:12 Kılıçdaroğlu, Bayraktar'a hakaret davasında mütalaa hazırlanacak

    CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, eski bakan Erdoğan Bayraktar'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa hazırlanacak. Kılıçdaroğlu'na 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

  • KADES Uygulaması Sayesinde Yakalanan Eski Nişanlı
    11:12 KADES Uygulaması Sayesinde Yakalanan Eski Nişanlı

    Bursa'da bir kadın, eski nişanlısıyla karşılaşması üzerine KADES uygulamasını kullanarak yardım istedi. Polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek eski nişanlıyı yakaladı.

  • Sahte arsa ilanlarıyla dolandırıcılık operasyonu
    11:09 Sahte arsa ilanlarıyla dolandırıcılık operasyonu

    Sakarya merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda, internet siteleri üzerinden arsa satışı yapmak isteyen vatandaşların ilanlarını kopyalayarak sahte ilanlarla iletişime geçen ve kapora talep eden 12 şüpheli gözaltına alındı. 65 vatandaşı 3 milyon 200 bin TL dolandırdıkları tespit edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonlarda çok sayıda cep telefonu, sim kart ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

  • İstanbul'da silah ticareti yapan 10 şüpheli yakalandı
    11:09 İstanbul'da silah ticareti yapan 10 şüpheli yakalandı

    İstanbul'da Esenler ve Ataşehir ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, yasadışı silah ticareti yapan ve il genelinde silahlı suç örgütü faaliyetinde bulundukları iddia edilen 10 şüpheli yakalandı. Operasyon sonucunda birçok silah, mermi ve uyuşturucu ele geçirildi.

  • Kılıçdaroğlu'nun Bayraktar'a hakaret davası mütalaaya gönderildi
    10:57 Kılıçdaroğlu'nun Bayraktar'a hakaret davası mütalaaya gönderildi

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan davada dosya mütalaaya gönderildi. Kılıçdaroğlu'nun, eski Bakan Erdoğan Bayraktar'a hakaret ettiği suçlamasıyla açılan davada, mahkeme duruşmayı erteledi ve mütalaayı hazırlaması için savcıya gönderdi.


11:29 İstanbul’da trafik kazasında bir kişiyi öldüren oğlunu Mısır’a kaçıran anne Türkiye’ye dönmek için şart koştu İstanbul'da trafik kazasında bir kişiyi öldüren oğlunu Mısır'a kaçıran anne Türkiye'ye dönmek için şart koştu
11:00 Çoğu kişinin bundan haberi yok e-Devlet’te birikmiş paranız olabilir Çoğu kişinin bundan haberi yok! e-Devlet'te birikmiş paranız olabilir
11:00 Yeniden Refah’tan istifa eden Suat Pamukçu: Genel Başkan’ın yanında FETÖ’cüler var Yeniden Refah'tan istifa eden Suat Pamukçu: Genel Başkan'ın yanında FETÖ'cüler var
10:15 İmamoğlu mal varlığını açıkladı İmamoğlu mal varlığını açıkladı
11:09 Ramazan Ayına Sayılı Günler Kala Hurma Fiyatları Belli Oldu Ramazan Ayına Sayılı Günler Kala Hurma Fiyatları Belli Oldu
11:03 Galatasaraylılar duymasın Arda’ya efsanesi olduğu kulüp soruldu, kem küm etmeden yanıt verdi Galatasaraylılar duymasın! Arda'ya efsanesi olduğu kulüp soruldu, kem küm etmeden yanıt verdi
10:48 Barış Kılıç, Gökhan Demirkol ve Gamze Özçelik davasıyla ilgili yapılan paylaşımlar hakkında şikayetçi oldu Barış Kılıç, Gökhan Demirkol ve Gamze Özçelik davasıyla ilgili yapılan paylaşımlar hakkında şikayetçi oldu
10:47 Minibüsteki yolcunun ayakkabısında 3 kilogram altın ele geçirildi Minibüsteki yolcunun ayakkabısında 3 kilogram altın ele geçirildi
10:34 Görür’den Tunceli, Bingöl ve Erzincan için deprem uyarısı: Korkudan midemizi ağzımıza getiriyor derler ya o durumda Görür'den Tunceli, Bingöl ve Erzincan için deprem uyarısı: Korkudan midemizi ağzımıza getiriyor derler ya o durumda
10:31 İkinci el araç satışında 15 günlük sigorta süresi düzenlemesi kalktı İkinci el araç satışında 15 günlük sigorta süresi düzenlemesi kalktı
10:26 Polis memuru, boşandığı eşini vurduktan sonra aynı silahla intihar etti Polis memuru, boşandığı eşini vurduktan sonra aynı silahla intihar etti
10:26 Beşiktaş’ta neler oluyor Derbide ıslıklanan Aboubakar, yönetime restini çekti Beşiktaş'ta neler oluyor? Derbide ıslıklanan Aboubakar, yönetime restini çekti
09:57 Ünlü oyuncu Berna Laçin, 9 saat süren ameliyattan çıktı: Nadir görülen bir vakayım Ünlü oyuncu Berna Laçin, 9 saat süren ameliyattan çıktı: Nadir görülen bir vakayım
09:31 Miting sırasında Erdoğan’ı kızdıran talep: Ya tamam ver ver, onlar benim memurlarım ver Miting sırasında Erdoğan'ı kızdıran talep: Ya tamam ver ver, onlar benim memurlarım ver
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 11:40:22. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta trafik kazası: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement