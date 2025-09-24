Sivas'ta Uçurum Kazası: 4 Ölü - Son Dakika
Sivas'ta Uçurum Kazası: 4 Ölü

Sivas\'ta Uçurum Kazası: 4 Ölü
24.09.2025 21:30
Sivas'ın Doğanşar ilçesinde otomobil uçuruma yuvarlandı, 4 kişi hayatını kaybetti.

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

Sivas'ta edinilen bilgiye göre olay, saat 20.00 sularında Doğanşar ilçesi Karkın köyü Karacakaya mevrası yakınlarında feci bir kaza meydana geldi.

50 METRELİK UÇURUMDAN YUVARLANDILAR

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda içerisinde 4 kişinin bulunduğu bir otomobilin yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine varan sağlık ekiplerinin verdiği bilgiye göre araçta bulunan 4 kişinin de öldüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

