Sivas\'ta Uçurum Kazası: 4 Ölü

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.
Sivas'ta edinilen bilgiye göre olay, saat 20.00 sularında Doğanşar ilçesi Karkın köyü Karacakaya mevrası yakınlarında feci bir kaza meydana geldi.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda içerisinde 4 kişinin bulunduğu bir otomobilin yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirildi.
Olay yerine varan sağlık ekiplerinin verdiği bilgiye göre araçta bulunan 4 kişinin de öldüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
