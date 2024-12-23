Sivas'ta Yangın: Müstakil Ev Küle Döndü - Son Dakika
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Sivas'ta Yangın: Müstakil Ev Küle Döndü

Sivas\'ta Yangın: Müstakil Ev Küle Döndü

Sivas'ta müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hafif yaralandı, ev kullanılamaz hale geldi.

23.12.2024 19:51
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Sivas'ta müstakil ev çıkan yangında küle dönerken, 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kangal ilçesine bağlı Çetinkaya köyünde M.Y. isimli şahsa ait müstakil evde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Kangal ve Ulaş ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerini beklerken köy halkının müdahale ettiği yangında evde bulunan Z.H. ve 5 çocuğu dışarı çıkartıldı.

1 kişinin hafif şekilde yaralandığı yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Acil Durum, Çetinkaya, Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Kangal, Yaşam, sivas, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Yangın: Müstakil Ev Küle Döndü - Son Dakika

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