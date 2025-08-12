Siverek\'te Hatalı Dönüş Kazaya Neden Oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hatalı dönüş yapan bir otomobil, motosiklet sürücüsünün kaza yapmasına neden oldu.

Kaza, ilçenin Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.İ. idaresindeki motosiklet seyir halindeyken, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil kavşakta hatalı dönüş yaptı. Araca çarpmamak için ani fren yapan motosiklet sürücüsü, motosikletiyle birlikte yere düştü.

Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. - ŞANLIURFA