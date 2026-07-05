Siverek'te Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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Siverek'te Silahlı Kavga: 1 Yaralı

05.07.2026 19:29
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 20 yaşındaki Y.D. yaralandı. Olayı soruşturuluyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Abdalağa Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Y.D. (20) yaralandı. Şüpheli ya da şüpheliler olayın ardından kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Güvenlik, 3. Sayfa, Siverek, Polis, Kavga, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siverek'te Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika

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