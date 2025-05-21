Siverek'te uyuşturucu operasyonu: 42 gözaltı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda 42 şüpheli gözaltına alındı.
Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri ve Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik 47 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gerçekleştirilen aramalarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ile birlikte bazı silahlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 42 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Siverek'te Uyuşturucu Operasyonu: 42 Gözaltı - Son Dakika
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