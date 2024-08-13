SMA Hastası Bebeğin Yardım Kumbarası Çalındı - Son Dakika
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SMA Hastası Bebeğin Yardım Kumbarası Çalındı

SMA Hastası Bebeğin Yardım Kumbarası Çalındı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, SMA Tip 1 hastası Kıvanç bebek için çay bahçesine bırakılan yardım kumbarası kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı kameraya yansıdı.

13.08.2024 15:21
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde, SMA Tip 1 hastası Kıvanç bebek için çay bahçesine bırakılan yardım kumbarası kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı kameraya yansıdı.

Bandırma'da SMA Tip 1 hastası Kıvanç bebek için yardım kumbarası konulan Erdek çay bahçesine gece yarısı giren kimliği belirsiz bir hırsız, para dolu kumbarayı çalarak ortadan kayboldu.

Olay, Erdek sahilinde bulunan çay bahçesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde kimliği belirsiz şahıs, tuvalet ihtiyacını giderme bahanesiyle kafeye girdi ve Balıkesir Valiliği onaylı SMA Tip 1 hastası Kıvanç Karan'a ait kumbarayı gözüne kestirdi. İlk olarak çevreyi kolaçan eden şahıs, kumbarayı kaşla göz arasında çaldı. SMA Tip 1 hastası olan 6 aylık Kıvanç Karan için Erdek çay bahçelerine konulan kumbara, bir nebze de olsa tedaviye destek olmayı amaçlıyordu.

Kısa sürede çaldığı kumbara ile sırra kadem basan şüphelinin güvenlik kamerası görüntüleri vicdanları sızladı. Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü, iş yerinden aldığı görüntülerle kumbarayı çalan şahıs hakkında soruşturma başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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