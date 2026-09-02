SMA yardımı bahanesiyle dolandıran H.A., Antalya\'da jandarma operasyonuyla yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde sosyal medya üzerinden çocuğunun SMA hastası olduğunu belirterek yardım talebinde bulunduğu ve paylaştığı IBAN numarası üzerinden para topladığı öne sürülen şüpheli jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya platformunda yapılan bir paylaşımı incelemeye aldı. Yapılan incelemede H.A. isimli kişinin çocuğunun SMA hastası olduğunu belirterek vatandaşlardan maddi yardım istediği ve paylaştığı IBAN numarası üzerinden para topladığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, H.A.'yı düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan H.A.'nın Serik İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, sosyal medya üzerinden yapılan yardım çağrılarında vatandaşların para göndermeden önce gerekli kontrolleri yapmaları konusunda dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor.