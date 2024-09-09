Soda Yüklü Tır Devrildi, Sürücü Sağ Salim

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Soda yüklü tır devrildi: Sürücünün burnu bile kanamadı

BOLU - Bolu'da kontrolden çıkan soda yüklü tır devrildi. Meydana gelen kazayı sürücü yara almadan atlattı.

Kaza, Mudurnu- Akyazı kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beypazarı'ndan Akyazı istikametinde seyreden Hamdi Ç. yönetimindeki 06 DP 7279 plakalı Mercedes marka soda yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü, kazayı yara almadan atlatarak araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sürücünün sağlık kontrolleri yapıldı. Kaza nedeniyle yol kısa süreli trafiğe kapatıldı. Vinç yardımıyla yolda devrilen tır, bulunduğu yerden kaldırıldı. Trafik tekrar normal seyrine döndü.