Sokak Köpekleri Çocuğun Bacağını Kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sokak Köpekleri Çocuğun Bacağını Kırdı

Sokak Köpekleri Çocuğun Bacağını Kırdı

Diyarbakır'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Çetin Cihan'ın bacağı kırıldı.

24.12.2024 09:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da sokak köpeklerinin saldırısında düşerek bacağı kırılan 12 yaşındaki çocuğun bacağına platin takıldı.

Silvan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Çetin Cihan (12), 22 Aralık'ta bir grup sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Kaçmaya çalışan Cihan, yere düşerek yaralandı. Olayı gören bir vatandaş, köpekleri kovarak Cihan'ı evine götürdü. Vatandaşın müdahalesiyle kurtarılan Cihan, ailesi tarafından önce Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine götürüldü. Ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Cihan'ın burada yapılan kontrollerinde bacağında kırıklar oluştuğu tespit edildi.

Çetin Cihan'ın babası Taha Cihan, evlerinin yakınındaki boş arazide başıboş çok sayıda köpeğin bulunduğunu, çocuğunun eve gelirken 8-10 köpek tarafından kovalandığını belirterek, "Can havliyle koşarken yere düşüyor ve bacağı kırılıyor. O sırada bir vatandaş olaya müdahale ediyor. Vatandaş kapıya kadar getirdi. Hemen beni aradılar. Duyar duymaz hastaneye getirdim. Silvan'dan Diyarbakır'a geldik. Kaval kemiği ikiye bölünmüş. Ameliyata aldılar, platin taktılar. Sokak köpeklerinin toplanmasını ve başka çocukların zarar görmemesini talep ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Güvenlik, 3-sayfa, Silvan, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sokak Köpekleri Çocuğun Bacağını Kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:04 Fabrika patlamasında sabotaj ihtimali mi var Açıklamalar art arda geldi Fabrika patlamasında sabotaj ihtimali mi var? Açıklamalar art arda geldi
09:46 Balıkesir’de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 4 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 4 yaralı
08:20 Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 farklı rakam Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 farklı rakam
04:58 Husiler’den İsrail’i vurdukları saldırıyla ilgili açıklama: Asla durmayacağız Husiler'den İsrail'i vurdukları saldırıyla ilgili açıklama: Asla durmayacağız
15:00 WhatsApp 8 gün sonra bu telefon modellerinde çalışmayacak WhatsApp 8 gün sonra bu telefon modellerinde çalışmayacak
14:55 Elon Musk daha bakan olmadan savaş başlattı Elon Musk daha bakan olmadan savaş başlattı!
14:46 Manchester United, Altay’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay'ın kalemini kırdı
14:40 Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu aylar önceden belirledi Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu aylar önceden belirledi
14:33 TRT’nin iddialı dizisine ABD heyetine verilen hediye damga vurdu TRT'nin iddialı dizisine ABD heyetine verilen hediye damga vurdu
14:28 Babası intihar eden SMA hastası İkbal’in annesi suskunluğunu bozdu Babası intihar eden SMA hastası İkbal'in annesi suskunluğunu bozdu
14:22 Belgrad Ormanı’na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB’ye ait tabelalar söküldü Belgrad Ormanı'na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB'ye ait tabelalar söküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 10:48:25. #1.12#
SON DAKİKA: Sokak Köpekleri Çocuğun Bacağını Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.