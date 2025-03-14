Sokak Köpekleri Otomobil Parçaladı, 100 Bin Liralık Zarar

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde park halindeki 2 otomobile saldıran sokak köpekleri, araçları parçaladı. Yine aynı bölgede geçtiğimiz haftalarda başka bir otomobile daha zarar veren köpekler yüz binlerce liralık maddi hasara yol açtı.

Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesindeki bir sitede yaşayan uzman fizyoterapist Erhan Akça, geçtiğimiz cumartesi günü 77 ABZ 435 plakalı otomobilini oturduğu binanın önüne çekti. Daha sonra evine giden Akça, sabah otomobilinin başına gittiğinde gördüğü manzara karşısında şok uğradı. Binanın önünde otomobilini parçalanmış şekilde bulan Akça, aracını köpeklerin bu hale getirdiğini öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Sokak köpekleri Akça'nın aracının yanı sıra aynı marka ve modeldeki başka bir otomobili daha parçaladı. Yaşadığı olayı anlatan Akça, "Cumartesi günü 22.00-22.30 civarı evimin önüne aracımı park ettim. Ondan sonra yukarı çıktım uyudum. Pazar sabahı da gezmeyi düşünüyordum. Sabah aşağı indiğimde arabamın etrafında bir kalabalık vardı. Ne olduğunu anlamadım. aşağıya indim, bir baktım ki, benim arabada bayağı ciddi bir hasar var. Kaputu, ön çamurlukları parçalanmış ne olduğunu anlamadım. Arkamda başka bir araba daha vardı. Aynı model, aynı marka bir araba. Onda da aynı hasarlar olduğunu gördüm. Oradaki arkadaşlarım, komşularımın söylediği köpeklerin saldırısı olduğu. Daha sonra detaylı şekilde baktığım çok ciddi diş, kan izlerinin olduğunu gördüm kaportada. Maalesef böyle bir durum yaşadım şok oldum. Nasıl böyle bir şey olabilir, köpekler nasıl böyle bir duruma gelebilir. 2 hafta önce de başka bir arabanın aynı problemi yaşadığını gördüm. O çok daha lüks ve yeni bir arabaymış. Sahibi ağlamış bayağı arabanın başında" dedi.

100 bin liralık masrafını belediyeden talep etti

Otomobilini servise veren Erhan Akça, aracında ortalama 100 bin liralık bir hasarın oluştuğunu ve değer kaybına uğradığını belirterek, "Sokak köpeklerinin sorumluluğu bilindiği üzere, İçişleri Bakanlığı ve valiliğin üzerine basa basa emir verdiği üzere belediyelerdedir. Jandarma geldi, arabayla ilgili tutanak tuttu. Diş izlerinin olduğu, bunun köpek saldırısı olduğu, orada şahitlerin olduğuna dair tutanak tutuldu. Belediye başkanıyla görüştük, bir şekilde anlaşmaya çalışıyoruz. İki taraf da zarar görmeden çözmeye çalışıyoruz ama nasıl olacak süreci bilmiyoruz. Mahkemeye gidecek gibi duruyor" açıklamasında bulundu.

Akça, belediyelerin zararı ödediğine dair emsal mahkeme kararlarının da olduğunu ifade etti.

"Başka bir insan geçseydi hücresini bırakmazlardı"

Yaşadığı bölgede köpeklerin büyük sorun oluşturduğunu anlatan Akça, şöyle konuştu:

"Orada başka insanın olmaması da büyük bir şans. Kaportada ciddi kan izleri var. Ağızları parçalanmasına rağmen o köpekler arabayı parçalamaya devam etmişler. Başka bir insan geçseydi hücresini bırakmazlardı diye düşünüyorum. Ben de hayvanseverim, evde kedim var ama hiçbir şey insan hayatından değerli değildir. Bunların ıslah edilmesi, toplanması lazım. Şunu demiyorum ki toplayın katledin. Bunları barınak kurup bir yere koymak da zor bir iş olmasa gerek belediyeler için. Benim oturduğum mahallede çok ciddi sokak köpeği sorunu var, insanlara da saldırıyorlar."

Bir bakıma da komik bir olay yaşadığını sözlerine ekleyen Akça, "Biraz gülünç bir olay oldu. Geçmiş olsun diye arayanların arkadan bir kıkırdama seslerini duyuyorum" dedi. - YALOVA