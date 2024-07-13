Söke Kağıt Fabrikası'ndaki yangın 16 saattir devam ediyor - Son Dakika
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Söke Kağıt Fabrikası'ndaki yangın 16 saattir devam ediyor

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan Kipaş Kağıt Fabrikası'nda dün akşam saatlerinde başlayan yangın, 16 saattir aralıksız devam ediyor. Yangında depolama alanındaki tüm atık kağıtların tamamı yanmış durumda. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

13.07.2024 18:47
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Söke Kağıt Fabrikası'ndaki yangın 16 saattir devam ediyor

Tüm alana yayılan yangında depolama alanındaki atık kağıtların tamamı yandı

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Kipaş Kağıt Fabrikası'nın geri dönüşüm alanında dün akşam saatlerinde başlayan yangın devam ediyor. Yaklaşık 16 saattir aralıksız yanan alanda alevler depolama alanındaki tüm kağıtları sardı. Neredeyse yanacak alanın kalmadığı bölgede söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi yakınlarında bulunan Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nda başlayan yangın gece saatlerinde kontrol altına alınmıştı. Gece yarısı rüzgarın şiddetini arttırası ile yeniden kontrolden çıkan yangına tüm bölgeyi sardı. Onlarca dönüm kağıt atık depolama alanında istiflenmiş tüm kağıt blokların tutuşması sonucu binlerce ton atık kağıt alev alev yandı. Karadan müdahalenin gece boyunca devam ettiği yangına sabah havanın aydınlanması ile birlikte hava araçları da yeniden müdahale etti.

Yangının bir an önce söndürülmesi için oluşturulan kriz masası ekiplerince çalışmalar devam ederken, yangına Aydın Büyükşehir İtfaiyesi başta olmak üzere, Muğla, Antalya, Denizli, İzmir ve Manisa'dan da söndürme ekibi sevk edildi.

Söke ve çevresi duman altına kaldı

Yaklaşık 16 saattir devam eden yangın nedeniyle bölge duman bulutu altında kalırken bir yandan da Söke ve çevresine kül yağmaya başladı.

Kriz Masası verilerine göre karadan 91 araç ve 333 personelin görev aldığı yangında söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

Kipaş, Aydın, Söke, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Söke Kağıt Fabrikası'ndaki yangın 16 saattir devam ediyor - Son Dakika

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