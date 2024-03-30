Solingen\'de Türk Asıllı Aile İçin Yürüyüş ve Anma Töreni Düzenlendi

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Almanya'nın Solingen kentinde yaşadıkları binanın kundaklanması sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden Türk asıllı aile için yürüyüş ve anma töreni düzenlendi.

Almanya'nın Solingen kentinde yaşadıkları binanın kundaklanması sonucu hayatını kaybeden 2'si çocuk 4 kişilik Türk asıllı aile için yürüyüş düzenlendi. Aralarında aile yakınlarının da olduğu yüzlerce kişi Solingen'in şehir merkezinde bir araya geldi. Kundaklanan evin bulunduğu Höhscheid semtine doğru yürüyen kalabalık ellerinde yangında hayatını kaybeden ailenin fotoğraflarını taşıyarak, "Adalet istiyoruz" sloganları attı. Yangında hayatını kaybeden İsmail Zhilov'un babası Emin (Emil) Zhilov, acısının büyük olduğunu dile getirerek, "Sadece adalet istiyoruz. Her kim yaptıysa bulunsun cezasını çeksin. Başka hiç bir şey istemiyoruz" dedi.

"Bu facia bize geçmişte yaşanan Solingen ve Mölln saldırılarını hatırlattı"

Kullanılamaz hale gelen evin önünde düzenlenen anma töreninde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi Başkan Yardımcısı ve Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili İlhan Küçük, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Muharrem Kuzey ve Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach birer konuşma yaptı.

Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach konuşmasında, "Yaşanan olay karşısında söyleyecek söz bulamıyorum. Yaşamını yitirenlere veda etmek için buradayım" derken, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey ise, "Bu facia bize geçmişte yaşanan Solingen ve Mölln saldırılarını hatırlattı. Ayrıca Ludwigshafen'de 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayları hatırlattı" dedi.

"Avrupa'da İslamofobinin giderek artmakta oluşu sürecin önemini arttırmaktadır"

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul da, "Sayın Cumhurbaşkanımız, sayın Dışişleri Bakanımız ve sayın Büyükelçimiz başta olmak üzere devletimiz gelişmeleri yakından takip etmektedir" diye konuştu. İzbul, "Söz konusu yangının bir kundaklama sonucu çıktığının tespit edildiği soruşturmayı yürüten başsavcılık makamı tarafından açıklanmıştır. Solingen'de 31 yıl önce meydana gelen ve genç ailenin 5 ferdini yitirdiği olayla bu yangının aynı şehirde meydana gelmesi ve Avrupa'da yabancı düşmanlığı ile İslamofobinin maalesef giderek artmakta oluşu sürecin hassasiyet ve önemini daha da arttırmaktadır. Ortak geleceğimiz için bu menfur akımlarla, her türlü ayrımcılıkla her platformda güçlü bir şekilde mücadele edilmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bulgaristan HÖH Partisi Başkan Yardımcısı ve AP Milletvekili İlhan Küçük ise, "Acınızı paylaşmak istedik, o niyetle Bulgaristan'dan geldik. Sizin acınız bizim acımız. Dünyada hiçbir yerde böyle acılar yaşanmasın" diye konuştu.

Solingen'de geçtiğimiz Pazar günü gece saatlerinde yaşanan kundaklama olayında aynı aileden 2'si çocuk 4 Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı hayatını kaybederken, 2'si ağır 9 kişi yaralanmıştı. Hayatını kaybedenlerin de aynı aileden baba İsmail Zhilov (29), anne Kıymet (28) ile kızları Gizem (5) ve Elis (3 aylık) olduğu aktarılmıştı. - SOLINGEN