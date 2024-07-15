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Soma'da orman yangını

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Deniş Mahallesi'nde başladı. Ormanlık alandan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal ve 2 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

(YS-AY-NSO-Y)