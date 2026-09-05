Soma'da orman yangınına 6 uçak ve 6 helikopterle müdahale sürüyor - Son Dakika
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Soma'da orman yangınına 6 uçak ve 6 helikopterle müdahale sürüyor

Soma\'da orman yangınına 6 uçak ve 6 helikopterle müdahale sürüyor
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Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Cenkyeri Mahallesi'nde saat 12.50'de çıkan orman yangınına ekipler yoğun şekilde müdahale ediyor. Yangına 6 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz ve 8 su tankeriyle havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ederken, çalışmalar Manisa Valiliği Kriz Merkezi koordinasyonunda yürütülüyor.

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Cenkyeri Mahallesi'nde saat 12.50'de başlayan orman yangınına ekiplerin etkili ve yoğun müdahalesi devam ediyor. Yangına 6 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 2 itfaiye aracı, 8 su tankeri ve 1 ilk müdahale aracıyla müdahale sürüyor.

Soma ilçesi Cenkyeri Mahallesi'nde bugün saat 12.50 sıralarında orman yangını çıktı. Yangının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, Manisa Valiliği Yangın Risk Azaltma unsurlarının da desteğiyle bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale edilirken, çalışmalara 6 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 2 itfaiye aracı, 8 su tankeri ve 1 ilk müdahale aracı katılıyor.

Yangın bölgesinde gerekli güvenlik tedbirleri alınırken, söndürme çalışmaları devam ediyor. Bölgede yaşanan gelişmelerin Manisa Valiliği Kriz Merkezi koordinasyonunda yakından takip edildiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Manisa Valiliği, Acil Durum, Helikopter, 3. Sayfa, Cenkyeri, Manisa, Çevre, Soma, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Soma'da orman yangınına 6 uçak ve 6 helikopterle müdahale sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Soma'da orman yangınına 6 uçak ve 6 helikopterle müdahale sürüyor - Son Dakika
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