Soma maden göçüğü soruşturmasında genel müdür dahil 9 yönetici gözaltına alındı

Soma maden göçüğü soruşturmasında genel müdür dahil 9 yönetici gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'nın Soma ilçesindeki İmbat maden ocağında yaşanan göçükte 5 işçi yaşamını kaybetti, 2 işçi de yaralandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, aralarında maden şirketinin genel müdürünün de yer aldığı 9 yöneticinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Manisa'nın Soma ilçesinde 5 işçinin hayatını yitirdiği, 2 işçinin de yaralandığı maden göçüğüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, maden şirketinin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 yönetici gözaltına alındığı öğrenildi.
Soma'da faaliyet gösteren İmbat maden ocağında meydana gelen göçüğün ardından başlatılan adli süreç çok yönlü olarak devam ediyor. Adalet Bakanlığınca görevlendirilen 3 Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü soruşturma kapsamında olayda sorumluluğu ve ihmali olabileceği değerlendirilen şirket yetkilileri hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında işletmeci maden şirketinin genel müdürünün de bulunduğu 9 yöneticinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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