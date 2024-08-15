Soma Termik Santrali İşçileri Haklarını Alamadıkları İçin Eylem Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Soma Termik Santrali İşçileri Haklarını Alamadıkları İçin Eylem Yaptı

Soma Termik Santrali İşçileri Haklarını Alamadıkları İçin Eylem Yaptı

Manisa'nın Soma ilçesinde Torku'ya ait Soma Termik Santrali'nde haklarını alamayan işçiler santral önünde oturma eylemi yaptı. Sendikalı işçilerin görmezden gelindiğini söyleyen işçiler, alacaklarının ödenmesi için taleplerini dile getirdi.

15.08.2024 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Soma ilçesinde Torku'ya ait Soma Termik Santrali'nde haklarını alamayan işçiler santral önünde oturma eylemi yaptı. Holding bünyesindeki tüm çalışanlara ara zam yapıldığını ancak sendikalı işçilerin görmezden gelindiğini söyleyen Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (TES-İŞ) Sendikası Soma Şube Başkanı Mustafa Girginler, "Holding bünyesinde tüm sendikasız çalışanlara ara zam yapmış fakat biz sendikalı işçileri görmezden gelmiştir" dedi.

Soma ilçesinde bulunan Torku'nun Soma Termik Santrali işçileri haklarını alamadıkları gerekçesiyle santral önünde oturma eylemi yaptı. Şirket yetkilileriyle ara zam için protokol yaptıklarını ancak alacakların ödenmediğini söyleyen işçiler, yetkililere seslerini duyurmaya çalıştı. İşçiler adına açıklama yapan Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (TES-İŞ) Sendikası Soma Şube Başkanı Mustafa Girginler, "Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar en çok biz çalışan emekçi kesimi etkilemektedir. Üyelerimizin çok yüksek iş riski ve ağır enflasyon karşısında ezilmemesi için daha öncesinden hukuk süreci tamamlanmış alacaklarımızın ödenmesi için Konya Şeker Soma Termik Santrali'ne ek protokol talebimiz temmuz ayı içerisinde yapılmıştır. Fakat işveren tarafı kendisini ilettiğimiz bu haklı taleplerimizi görmezden geldiği gibi holding bünyesinde tüm sendikasız çalışanlara ara zam yapmış fakat biz sendikalı işçileri görmezden gelmiştir. Bugün itibarıyla haklı taleplerimizi karşılık bulana kadar iş yerimizde iş yavaşlatma eylemi başlatılmıştır. Alın terimizin hakkını alana kadar yasal sınırlar içerisinde kalarak eylemimizin her geçen gün artacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

3-sayfa, Ekonomi, manisa, Soma, Enerji, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Soma Termik Santrali İşçileri Haklarını Alamadıkları İçin Eylem Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:48 CHP lideri Özgür Özel ayağını kırdı CHP lideri Özgür Özel ayağını kırdı
15:50 Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet Tüm kardeşlerimle Gazze’ye gideceğim Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet! Tüm kardeşlerimle Gazze'ye gideceğim
15:35 Mahmud Abbas’ın Türk halkına teşekkürü AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı Mahmud Abbas'ın Türk halkına teşekkürü AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı
15:01 TBMM’de konuşan Mahmud Abbas, İsrail’e meydan okudu: Dik durmaya devam edeceğiz TBMM'de konuşan Mahmud Abbas, İsrail'e meydan okudu: Dik durmaya devam edeceğiz
14:43 Halk Ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntü “Üretimi derhal sonlandırın“ çağrısı yaptı Halk Ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntü! "Üretimi derhal sonlandırın" çağrısı yaptı
08:36 Eskişehir’de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi Eskişehir'de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi
08:22 Sergen Yalçın Ekol TV kadrosuna katıldı Sergen Yalçın Ekol TV kadrosuna katıldı
07:30 AK Partili Zeybekçi, emekliye zam yapılmasına karşı çıkıp başka bir çözüm önerdi AK Partili Zeybekçi, emekliye zam yapılmasına karşı çıkıp başka bir çözüm önerdi
07:13 Lamine Yamal’ın babası bıçaklandı Lamine Yamal'ın babası bıçaklandı
03:16 Çorum’da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü Çorum'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü
01:51 Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi
00:05 Atalanta’yı 2-0 mağlup eden Real Madrid, UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu Atalanta'yı 2-0 mağlup eden Real Madrid, UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu
23:49 Otomobil traktöre saplandı: 1’i bebek 2 ölü, 3 yaralı Otomobil traktöre saplandı: 1'i bebek 2 ölü, 3 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 17:13:21. #1.13#
SON DAKİKA: Soma Termik Santrali İşçileri Haklarını Alamadıkları İçin Eylem Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement