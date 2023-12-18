 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu kusurlu bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu kusurlu bulundu

Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu kazada Adli Tıp Kurumu'ndan kusur raporu geldi. Rapora göre şüpheli Mohamud 'asli derecede', Göçer ise 'tali derecede' kusurlu olarak aktarıldı.

Somali Cumhurbaşkanı\'nın oğlu kusurlu bulundu
18.12.2023 - 11:36,
Abone Ol

Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu kazada Adli Tıp Kurumu'ndan kusur raporu geldi. Rapora göre şüpheli Mohamud 'asli derecede', Göçer ise 'tali derecede' kusurlu olarak aktarıldı.

Fatih'te 30 Kasım'da iddiaya göre Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, Somali Konsolosluğu'na ait araçla motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e (38) çarpmış, ağır yaralanan Göçer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından Mohamud polis merkezinde ifadesi alınarak serbest bırakılmış, daha sonra yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Göçer'in hayatını kaybetmesi üzerine şüpheli hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan yakalama kararı çıkarılmış ancak şüphelinin 2 Aralık'ta Türkiye'den ayrıldığı tespit edilmişti.

Motosikletin de şerit değiştirmekte olduğunu dikkate alması gerektiği belirtildi

Kazaya ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan gelen kusur raporunda, Gündüz vakti görüşün açık olduğu yolda seyri sırasında olay yerine doğru yaklaşan otomobil sürücüsünün sağa şerit değiştirme manevrası yapmak istediğinde, ilerisinde yine aynı şeritte seyretmekte olan ve hız azaltarak sağa doğru yönelen motosikletin de şerit değiştirmekte olduğunu dikkate alması zamanında uygun fren tedbiri ile beraber takip mesafesini koruyarak motosikletin gerisinde duruşa geçmesi veya motosikletin sol tarafından kontrollü şekilde seyrine devam etmesi gerekirken bu hususlara riayet etmeyerek 'asli derecede' kusurlu olduğu kaydedildi.

Göçer'in yeterli ayna kontrollerini yapmadığı aktarıldı

Düzenlenen raporda, yolda sağa şerit değiştiren ve devamında hızını duracak seviyede azaltıp son olarak da hafif sağa manevra yaptığı görüntü kaydından anlaşılabilen motosiklet sürücüsünün ise bu hareketleri sırasında arkasından gelmekte olan otomobilin seyir durumuna dair yeterli ayna kontrollerini yapmamış, otomobilin de kendisi gibi şerit değiştirmekte olduğunu dikkate almamış ve 80km/h azami hız limitli bu yolda duracak hıza düşüp son olarak bulunduğu sağ şerit içinde sağa manevra yapmış bulunmakla kazaya etki ettiğinden 'tali derecede' kusurlu olduğu aktarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mohammed Hassan, Somali, Fatih, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu kusurlu bulundu - Son Dakika


11:40
Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31
İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26
Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:23
İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması
11:22
Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
11:15
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi
11:10
İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar
11:07
Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü

Son Dakika
11:40 Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31 İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26 Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:22 Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
11:23 İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması
11:15 Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi
11:10 İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar
11:07 Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü
11:05 Gine'de petrol terminalinde meydana gelen patlamada 8 kişi öldü
10:45 Kuzey Kore, Japonya'ya balistik füze fırlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 12:18:18. #1.13#
SON DAKİKA: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu kusurlu bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement