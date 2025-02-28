Son Tüketim Tarihi Geçmiş 17 Ton Çikolata Ele Geçirildi - Son Dakika
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Son Tüketim Tarihi Geçmiş 17 Ton Çikolata Ele Geçirildi

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Ankara'da jandarma, tarihi geçmiş 17 ton çikolatayı depodan ele geçirdi, adli tahkikat başlatıldı.

28.02.2025 12:32
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Son tüketim tarihi geçmiş 17 ton çikolata Jandarma'nın operasyonuyla ele geçirildi

ANKARA - Ankara'da tarihi geçmiş, son tüketim tarihi değiştirilmiş ve menşei belli olmayan 17 ton çikolata Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon kapsamında, Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Yenimahalle İlçesi sınırları içerisinde bir depoda sahte, son tüketim tarihi değiştirilmiş ve menşei belli olmayan çikolata üretim ve imalat yapıldığı bilgisi alındı.

Yenimahalle ilçesi İvedik mahallesinde bulunan bir gıda ve pazarlama şirketinde son tüketim tarihi geçmiş çikolataların piyasadan toplanarak aseton ve pamuk ile sildiği ve son tüketim tarihi değiştirilmiş çikolatalar ile menşei belli olmayan çikolataları Ramazan bayramı öncesi piyasaya arz ettiği bilgisinin alınması üzerine, alınan arama kararına istinaden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ile Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince birlikte yapılan aramada;

Piyasa değeri 17 milyon lira olan, 17 Ton ağırlığında son tüketim tarihi geçmiş ve son tüketim tarihi değiştirilmiş, menşei belli olmayan çikolata ele geçirilmiştir. Operasyonla ilgili adli tahkikata başlandığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Operasyon, Jandarma, 3-sayfa, Ekonomi, Ankara, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

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