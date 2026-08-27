Soner Yılmaz Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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Soner Yılmaz Silahlı Saldırıya Uğradı

Soner Yılmaz Silahlı Saldırıya Uğradı
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Eski Bakan Yılmaz'ın oğlu Soner, evinde silahlı saldırıda yaralandı, sağlık durumu iyi.

Gençlik ve Spor eski Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlu Soner Yılmaz, Beşiktaş Bebek'teki evinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Bacaklarına üç kurşun isabet eden Yılmaz'ın ameliyat sonrası sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, dün gece saat 02.00 sıralarında Beşiktaş Bebek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Soner Yılmaz ile evinde bir araya geldiği arkadaşı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanında bulunan silahla Yılmaz'a ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Yılmaz, ameliyata alındı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Soner Yılmaz Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika

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