Sosyal Medya Dolandırıcılığı: 3 Kişi Yakalandı
Afyonkarahisar'da sosyal medya üzerinden 3.76 milyon TL dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı.
Afyonkarahisar'da bir sosyal medya platformu üzerinden yayımlanan hisse senedi reklamı üzerinden bir vatandaşı 3 milyon 760 bin TL dolandıran 3 kişi polis operasyonu ile yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, polise başvuran bir şahıs sosyal medya üzerinden 3 milyon 760 bin TL dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler düzenledikleri operasyonda dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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