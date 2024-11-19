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Sosyal Medya Dolandırıcısı Tutuklandı

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Çanakkale'de 61 suçtan aranan dolandırıcı, sosyal medya üzerinden haksız kazanç sağlarken yakalandı.

19.11.2024 07:51
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Çanakkale'de 61 ayrı suçtan aranması bulunan sosyal medya dolandırıcısı tutuklandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği kişilerden kapora ve ürün ücreti altında para talep ederek haksız kazanç elde eden şüpheli gözaltına alındı. 61 ayrı suçtan aranması olduğu tespit edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Facebook üzerinden iletişime geçtiği kişilerden kapora ve ürün ücreti altında para talep eden şüpheli tespit edildi.

Bilişim Sistemleri Kullanmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık suçundan şüpheli, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin suçta kullandığı değerlendirilen cep telefonuna el konuldu. Şüphelinin 61 ayrı suçtan aranması olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sosyal Medya Dolandırıcısı Tutuklandı
Kaynak: İHA

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