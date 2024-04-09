16 yaşındaki çocukların sosyal medyadaki tartışması cinayete sebep olmuş
İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde tartışmanın ardından lise öğrencisi iki grubun parkta meydana gelen kavgasında, 6 yerinden bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklanırken, olayın sosyal medyada, 'kız meselesi' yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışmanın ardından meydana geldiği öğrenildi.
Olay, geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde Karabağlar ilçesi Uğur Mumcu Parkı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Y.H.K. ile A.K. arasında sosyal medyada 'kız meselesi' yüzünden başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü. Parkta buluşan iki genç grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönmesiyle, gençlerden K.Ç., Ege Hepbalıkçılar'ı 6 yerinden bıçakladı. Olayın ardından kavgaya karışan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Ege, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Hepbalıkçılar, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. Lise 2'inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen çocuğun cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
6 şüpheli tutuklandı
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında; kavgaya karıştıkları belirlenen K.Ç., Y.E.K., Y.K., U.A., A.K., Y.H.K. ve E.D., polis ekipleri tarafından yakalanıp, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, E.D. ise serbest bırakıldı.
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