Sosyal Medyada Provokatif Paylaşımlar Yapan Şahıslar Yakalandı - Son Dakika
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Sosyal Medyada Provokatif Paylaşımlar Yapan Şahıslar Yakalandı

İstanbul'da, sosyal medya üzerinden halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu işleyen iki şahıs yakalandı. Orhan İ. ve N.D.Y. isimli şüpheliler, çeşitli suçlardan sabıkalı olarak adli makamlara sevk edildi.

21.03.2025 18:53
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Sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan şahıslar yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından sosyal medya hesabından provokatif paylaşım yapan şahıslar yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü, sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yaparak 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçunu işleyenlere yönelik çalışma başlattı. Sosyal medya hesabından provokatif paylaşım yapan şahsın kimliğinin Orhan İ. olduğu belirlendi. Şahıs, evinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli "suç işlemeye tahrik" suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Başka bir hesaptan provokatif içerikli paylaşım yapan ve kimliği belirlenen N.D.Y. isimli kadın da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri biten şüpheli "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin Yargı Organlarını Alenen Aşağılama, Cumhurbaşkanına Hakaret ve Suç İşlemeye Tahrik" suçlarından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sosyal Medyada Provokatif Paylaşımlar Yapan Şahıslar Yakalandı - Son Dakika

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