Sosyal medyada şehitlere hakaret eden şahıs cezaevine gönderildi

BALIKESİR - 12 şehidin ardından Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sosyal medya hesapları üzerinden şehitlere hakaret eden ve PKK/KCK terör örgütünü övücü ve destekleyici paylaşımlar yapan bir kişi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması ile kıskıvrak yakalandı. Mahkemeye çıkarılan bir kişi tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Sosyal Medya platformunda devlet büyüklerine ve devlet kurumlarına karşı işlenen suçlar kapsamında Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışma yapıldı. PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından; sosyal medya üzerinden şehitlerimize yönelik olarak hakaret içerikli, PKK/KCK terör örgütünü övücü ve destekleyici mahiyette paylaşımların yapıldığı tespit edildi. Bahse konu paylaşımlar ile PKK/KCK terör örgütünün deşifre ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda; X (Twitter) sosyal medya platformu üzerinden, şehitlere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlar yapan bir kişi Ayvalık ilçesinde yakalandı. Şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.