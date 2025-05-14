Sosyal Medyada Silah Teşhiri: 14 Gözaltı

Sosyal medyada silah teşhir edenlere operasyon: 14 gözaltı

KONYA - Konya'da, sosyal medya üzerinden ateşli silahları teşhir ederek kamu düzenini tehdit eden paylaşımlar yapan 14 kişi polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce sosyal medya üzerinden ateşli silahları teşhir ederek kamu düzenini tehdit eden paylaşımlar yapan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 38 ekibin katılımıyla yapılan operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 4 adet kurusıkı tabanca, 4 adet yivsiz tüfek, 119 adet kurusıkı fişek, 9 adet 9.19 mm fişek, 14 adet kartuş, 5 adet bıçak, 4 adet muşta, 2 adet teleskopik jop, 1 adet ninja yıldızı ve 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'sine ayrıca Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldığı öğrenildi.